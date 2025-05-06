Обмен военнопленными 6 мая — Лубинец показал первые кадры

Обмен военнопленными. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Во вторник, 6 мая, Украина встретила 205 своих героев, которые вернулись из плена в результате 64-го обмена военнопленными. С начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4757 граждан.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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Первые кадры обмена пленных 6 мая

Обмен стал возможным благодаря скоординированной работе украинских государственных органов, работающих в составе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, а также благодаря содействию международных партнеров, в частности Объединенных Арабских Эмиратов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил благодарность всем участникам этого сложного процесса.

На месте обмена работали представители Офиса Омбудсмана, которые контролировали соблюдение прав человека в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Наблюдатели зафиксировали эмоциональное и физическое состояние освобожденных защитников, которые вернулись домой.

Лубинец также отметил правовые гарантии для возвращенных из плена украинцев, которые имеют право на медицинскую помощь, психологическую реабилитацию, восстановление документов и одноразовую денежную помощь. В случае нарушения их прав бывшие пленные могут обращаться в Офис Омбудсмена.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы вернуть всех наших граждан домой", — заявил Дмитрий Лубинец.

Напомним, что сегодня, 6 мая, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников.

А 4 мая во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.