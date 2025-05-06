Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Обмен военнопленными — как родственники встречали бойцов arrow

Обмен военнопленными — как родственники встречали бойцов

6 мая 2025 16:48
Анастасия Писаненко - редактор
Обмен военнопленными 6 мая — как родственники встречали бойцов
Родственники военнопленных готовятся к встрече. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Писаненко - редактор

Во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Родственники бойцов встретили своих героев.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Как родственники встретили военных из плена

Слезы радости и долгожданные объятия — именно такими эмоциями сегодня наполнены сердца родственников украинских военнопленных.

Сотни семей встретили своих героев, которые наконец возвращаются домой после длительного пребывания в плену. Большинство воинов находились в заложниках россиян более трех лет.

https://t.me/novynylive/150170

Обмен военнопленными — как родственники встречали бойцов - фото 1
Родственники военнопленных готовятся к встрече. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Обмен военнопленными — как родственники встречали бойцов - фото 2
Родственники ждут военнопленных. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Обмен военнопленными — как родственники встречали бойцов - фото 3
Родственники готовы встретить героев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Обмен военнопленными — как родственники встречали бойцов - фото 4
Родственники военнопленных. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, что сегодня, 6 мая, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал первые кадры обмена военнопленных.

ВСУ семья военные пленные война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама