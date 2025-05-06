Обмен военнопленными 6 мая — как родственники встречали бойцов

Родственники военнопленных готовятся к встрече. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Родственники бойцов встретили своих героев.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Как родственники встретили военных из плена

Слезы радости и долгожданные объятия — именно такими эмоциями сегодня наполнены сердца родственников украинских военнопленных.

Сотни семей встретили своих героев, которые наконец возвращаются домой после длительного пребывания в плену. Большинство воинов находились в заложниках россиян более трех лет.

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Родственники военнопленных готовятся к встрече. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Родственники ждут военнопленных. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Родственники готовы встретить героев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Родственники военнопленных. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, что сегодня, 6 мая, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал первые кадры обмена военнопленных.