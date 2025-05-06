Обмен военнопленными 6 мая — как родственники встречали бойцов

Обмен военнопленными — как родственники встречали бойцов
Во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Родственники бойцов встретили своих героев.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Как родственники встретили военных из плена
Слезы радости и долгожданные объятия — именно такими эмоциями сегодня наполнены сердца родственников украинских военнопленных.
Сотни семей встретили своих героев, которые наконец возвращаются домой после длительного пребывания в плену. Большинство воинов находились в заложниках россиян более трех лет.
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Напомним, что сегодня, 6 мая, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников.
Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал первые кадры обмена военнопленных.
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