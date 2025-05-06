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Обмін полоненими — першими доставили важкохворих

6 травня 2025 16:29
Євгенія Брюховецька - редактор
Першими в Україну доставили важкохворих полонених — щемливе відео
Військовий, якого повернули з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

До України у вівторок, 6 травня, в межах обміну з Росією повернулися 205 військовополонених. Першими з них доставили захисників, які важко хворі.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Обмін полоненими 6 травня

Захисників на ношах виносять з автомобілів швидкої допомоги та доставляють до медичного закладу. Люди прийшли під лікарню, аби підтримати воїнів, що повернулися з російського полону, й вигукували "Вітаємо вдома!"

Повернення героїв: захисника на ношах доставляють до лікарні після російського полону"
Хворий військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Важкий стан після полону: військового заносять до лікарні
Воїн, якого доставили швидкою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Серед військових, яких повернули додому, троє офіцерів та 202 солдати і сержанти. Велика кількість з них перебувала в полоні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Евакуація військовополоненого до медичного закладу
Важкохворий військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Доставлення звільненого воїна з полону до лікарні - фото
Воїна заносять до лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За словами Омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом з РФ вдалося повернути вже 4757 українців.

Нагадаємо, з Росії сьогодні вдалося повернути молодих хлопців та дорослих чоловіків з майже всіх видів і родів військ України, зокрема захисників Маріуполя.

Нещодавно СБУ оголосила підозри окупантам, які вбивали українських військових у полоні.

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