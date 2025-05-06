Першими в Україну доставили важкохворих полонених — щемливе відео

Обмін полоненими — першими доставили важкохворих
До України у вівторок, 6 травня, в межах обміну з Росією повернулися 205 військовополонених. Першими з них доставили захисників, які важко хворі.
Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Обмін полоненими 6 травня
Захисників на ношах виносять з автомобілів швидкої допомоги та доставляють до медичного закладу. Люди прийшли під лікарню, аби підтримати воїнів, що повернулися з російського полону, й вигукували "Вітаємо вдома!"
Серед військових, яких повернули додому, троє офіцерів та 202 солдати і сержанти. Велика кількість з них перебувала в полоні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
За словами Омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом з РФ вдалося повернути вже 4757 українців.
Нагадаємо, з Росії сьогодні вдалося повернути молодих хлопців та дорослих чоловіків з майже всіх видів і родів військ України, зокрема захисників Маріуполя.
Нещодавно СБУ оголосила підозри окупантам, які вбивали українських військових у полоні.
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