Первыми в Украину доставили тяжелобольных пленных — щемящее видео

Военный, которого вернули из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украину во вторник, 6 мая, в рамках обмена с Россией вернулись 205 военнопленных. Первыми из них доставили защитников, которые тяжело больны.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Обмен пленными 6 мая

Защитников на носилках выносят из автомобилей скорой помощи и доставляют в медицинское учреждение. Люди пришли под больницу, чтобы поддержать воинов, вернувшихся из российского плена, и выкрикивали "Поздравляем дома!"

Больной военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Воин, которого доставили на скорой. Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Среди военных, которых вернули домой, трое офицеров и 202 солдата и сержанта. Большое количество из них находились в плену с начала полномасштабного вторжения России.

Тяжелобольной военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Воина заносят в больницу. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По словам Омбудсмена Дмитрия Лубинца, всего из РФ удалось вернуть уже 4757 украинцев.

Напомним, из России сегодня удалось вернуть молодых ребят и взрослых мужчин из почти всех видов и родов войск Украины, в частности защитников Мариуполя.

Недавно СБУ объявила подозрения оккупантам, которые убивали украинских военных в плену.