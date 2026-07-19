Зеленський поспілкувався з військовими та анонсував ключові розмови

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Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 19 липня, поспілкувався з досвідченими військовими. Йдеться про Михайла Драпатого, Володимира Горбатюка та Олега Апостола, яких добре знають в армії. Глава держави анонсував завтра ключові розмови.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

Розмова Зеленського з військовими

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