Зеленський поспілкувався з військовими та анонсував ключові розмови
19 липня 2026 16:37
Термінова новина
Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 19 липня, поспілкувався з досвідченими військовими. Йдеться про Михайла Драпатого, Володимира Горбатюка та Олега Апостола, яких добре знають в армії. Глава держави анонсував завтра ключові розмови.
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.
Розмова Зеленського з військовими
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