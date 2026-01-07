Зустріч Зеленського і Санду 8 січня — про що говорили

Майя Санду та Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Сторони обговорили спільний шлях України і Молдови до членства у Європейському Союзі.

Про це глава української держави повідомив у Telegram у середу, 7 січня.

Зеленський розповів про що говорив із Санду

"Ми тісно взаємодіємо в цьому питанні (членства у Європейському Союзі — ред.), і сьогодні з президенткою Маєю Санду обговорили це питання, передусім одночасне відкриття перших переговорних кластерів", — йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі також обговорили двосторонню співпрацю у сферах торгівлі, енергетики та безпеки.

"І також говорили про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією. Дякую Молдові за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також зустрівся із президентом Кіпру та керівництвом ЄС.

Також президент обговорив зусилля для досягнення миру з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Церкви Кіпру Блаженнішим Георгієм.