Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський поспілкувався з президенткою Молдови — деталі зустрічі

Зеленський поспілкувався з президенткою Молдови — деталі зустрічі

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 19:20
Зустріч Зеленського і Санду 8 січня — про що говорили
Майя Санду та Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Сторони обговорили спільний шлях України і Молдови до членства у Європейському Союзі.

Про це глава української держави повідомив у Telegram у середу, 7 січня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський розповів про що говорив із Санду

"Ми тісно взаємодіємо в цьому питанні (членства у Європейському Союзі — ред.), і сьогодні з президенткою Маєю Санду обговорили це питання, передусім одночасне відкриття перших переговорних кластерів", йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі також обговорили двосторонню співпрацю у сферах торгівлі, енергетики та безпеки.

"І також говорили про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією. Дякую Молдові за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення", додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також зустрівся із президентом Кіпру та керівництвом ЄС.

Також президент обговорив зусилля для досягнення миру з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Церкви Кіпру Блаженнішим Георгієм.

Володимир Зеленський Європейський союз президент війна в Україні Мая Санду
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації