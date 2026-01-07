Встреча Зеленского и Санду 8 января — о чем говорили

Зеленский пообщался с президентом Молдовы — детали встречи
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду. Стороны обсудили общий путь Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе.
Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram в среду, 7 января.
Зеленский рассказал о чем говорил с Санду
"Мы тесно взаимодействуем в этом вопросе (членства в Европейском Союзе — ред.), и сегодня с президентом Майей Санду обсудили этот вопрос, прежде всего одновременное открытие первых переговорных кластеров", — говорится в сообщении.
Во время встречи также обсудили двустороннее сотрудничество в сферах торговли, энергетики и безопасности.
"И также говорили об усилении трехстороннего сотрудничества между Украиной, Молдовой и Румынией. Спасибо Молдове за последовательную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский сегодня также встретился с президентом Кипра и руководством ЕС.
Также президент обсудил усилия для достижения мира с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра, предстоятелем Церкви Кипра Блаженнейшим Георгием.
Читайте Новини.LIVE!