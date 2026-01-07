Встреча Зеленского и Санду 8 января — о чем говорили

Майя Санду и Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду. Стороны обсудили общий путь Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе.

Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram в среду, 7 января.

"Мы тесно взаимодействуем в этом вопросе (членства в Европейском Союзе — ред.), и сегодня с президентом Майей Санду обсудили этот вопрос, прежде всего одновременное открытие первых переговорных кластеров", — говорится в сообщении.

Во время встречи также обсудили двустороннее сотрудничество в сферах торговли, энергетики и безопасности.

"И также говорили об усилении трехстороннего сотрудничества между Украиной, Молдовой и Румынией. Спасибо Молдове за последовательную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня также встретился с президентом Кипра и руководством ЕС.

Также президент обсудил усилия для достижения мира с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра, предстоятелем Церкви Кипра Блаженнейшим Георгием.