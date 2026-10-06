Марата Мамбетова посмертно удостоїли звання Героя України

Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України майору Марату Мамбетову. Відповідний указ глава держави підписав за особисту мужність і героїзм військового під час захисту України.

Документ опублікований на сайті президента України, передає Новини.LIVE.

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Марат Мамбетов посмертно став Героєм України

Мамбетова також удостоїли ордена "Золота Зірка". У документі зазначено, що найвищу державну нагороду військовий отримав за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Марат Мамбетов був українським пілотом МіГ-29 та командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Військовий загинув 1 жовтня під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту. Його літак зазнав ураження ворожою ракетою під час нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях російських військ.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня у Києві попрощалися з 25-річним льотчиком Маратом Мамбетовим, який загинув 1 жовтня. Він народився в Мелітопольському районі, навчався в Харківському університеті Повітряних сил та опанував три типи літаків — ХАЗ, Л-39 і МіГ-29.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна готується до навчання своїх пілотів на французьких винищувачах Rafale. Також Київ очікує нові оборонні постачання від Франції та працює з партнерами над виробництвом французьких ракет і авіабомб в Україні.