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Главная Новости дня Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту Марату Мамбетову

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту Марату Мамбетову

Ua ru
6 октября 2026 19:58
Марата Мамбетова посмертно удостоили звания Героя Украины
Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины майору Марату Мамбетову. Соответствующий указ глава государства подписал за личное мужество и героизм военнослужащего при защите Украины.

Документ опубликован на сайте президента Украины, передает Новини.LIVE.

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Марат Мамбетов посмертно стал Героем Украины

Мамбетова также удостоили ордена "Золотая звезда". В документе указано, что высшую государственную награду военный получил за "личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Марат Мамбетов был украинским пилотом МиГ-29 и командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Военный погиб 1 октября во время выполнения боевого задания на одном из направлений фронта. Его самолет был поражен вражеской ракетой во время нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.

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Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября в Киеве простились с 25-летним летчиком Маратом Мамбетовым, погибшим 1 октября. Он родился в Мелитопольском районе, учился в Харьковском университете Воздушных сил и освоил три типа самолетов — ХАЗ, Л-39 и МиГ-29.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина готовится к обучению своих пилотов на французских истребителях Rafale. Также Киев ожидает новые поставки оборонной продукции из Франции и работает с партнерами над производством французских ракет и авиабомб в Украине.

Владимир Зеленский Герой Украины война в Украине авиация государственная награда
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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