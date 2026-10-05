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Главная Новости дня В Киеве простились с боевым летчиком Маратом Мамбетовым

В Киеве простились с боевым летчиком Маратом Мамбетовым

Ua ru
5 октября 2026 05:59
4 октября 2026 года в Киеве простились с военным летчиком Маратом Мамбетовым
Прощание с Маратом Мамбетовым. Фото: facebook.com/PvkCenter

В субботу, 4 октября, в Киеве простились с летчиком 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева», командиром авиационной ланки авиационной эскадрильи, майором Маратом Мамбетовым. 25-летний защитник Украины погиб 1 октября. Его самолет был сбит российской ракетой.

Об этом со ссылкой на Воздушное командование "Центр" сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о Марате Мамбетове

Будущий защитник Украины родился в 2001 году в семье военнослужащего в Мелитопольском районе Запорожской области. С детства он мечтал о небе, поэтому поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Марат освоил три типа самолетов: ХАЗ, Л-39 и МиГ-29. После завершения обучения он в 2022 году присоединился к боевой бригаде "Призрак Киева".

Люди під час прощання з Маратом Мамбетовим
Люди прощаются с Маратом Мамбетовым. Фото: facebook.com/PvkCenter

Только за последние два года летчик совершил почти 200 боевых вылетов на истребителях МиГ-29. На его счету десятки уничтоженных целей противника. Кроме того, Марат Мамбетов наносил ракетно-бомбовые удары по наземным позициям россиян и прикрывал действия Сухопутных войск ВСУ.

Люди під час прощання з Маратом Мамбетовим
Люди прощаются с Маратом Мамбетовым. Фото: facebook.com/PvkCenter

Несмотря на молодой возраст, военный уже имел государственные награды: ордена "За мужество" I–II степени и знак отличия президента Украины "За оборону Украины".

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У погибшего остались родители и брат.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВС сообщало, что 1 октября на одном из направлений фронта разбился украинский истребитель МиГ-29. Пилот катапультировался, но не выжил. Погибшим оказался 25-летний военный летчик Марат Мамбетов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Starlight Media сообщал, что на фронте погиб тележурналист и военный Владимир Тиртичный. Мужчина считался пропавшим без вести почти два года. Он перестал выходить на связь 14 ноября 2024 года.

МиГ-29 война в Украине военнослужащие погибшие пилоты гибель
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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