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Головна Новини дня У Києві попрощалися з бойовим льотчиком Маратом Мамбетовим

У Києві попрощалися з бойовим льотчиком Маратом Мамбетовим

Ua ru
5 жовтня 2026 05:59
У Києві 4 жовтня 2026 року провели в останню путь військового льотчика Марата Мамбетова
Прощання з Маратом Мамбетовим. Фото: facebook.com/PvkCenter

У суботу, 4 жовтня, у Києві попрощалися з льотчиком 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва", командиром авіаційної ланки авіаційної ескадрильї, майором Маратом Мамбетовим. 25-річний захисник України загинув 1 жовтня. Його літак уразила російська ракета. 

Про це з посиланням на Повітряне командування "Центр" передає Новини.LIVE.

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Що відомо про Марта Мамбетова 

Майбутній захисник України народився у 2001 році в родині військовослужбовця в Мелітопольському районі Запорізької області. З дитинства він мріяв про небо, тому вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Марат опанував три типи літаків: ХАЗ, Л-39 і МіГ-29. Після завершення навчання він у 2022 році долучився до бойової бригади "Привид Києва".

Люди під час прощання з Маратом Мамбетовим
Люди прощаються з Маратом Мамбетовим. Фото: facebook.com/PvkCenter

Лише впродовж останніх двох років льотчик здійснив майже 200 бойових вильотів на винищувачах МіГ-29. На його рахунку десятки знищених цілей ворога. Крім того, Марат Мамбетов завдавав ракетно-бомбових ударів по наземних позиціях росіян і прикривав дії Сухопутних військ ЗСУ.

Люди під час прощання з Маратом Мамбетовим
Люди прощаються з Маратом Мамбетовим. Фото: facebook.com/PvkCenter

Попри молодий вік, військовий уже мав державні нагороди: ордени "За мужність" I–II ступеня і відзнаку президента України "За оборону України".

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У загиблого залишилися батьки та брат.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗС повідомляв, що 1 жовтня на одному з напрямків фронту розбився український винищувач МіГ-29. Пілот катапультувався, але не вижив. Загиблим виявився 25-річний військовий льотчик Марат Мамбетов.

Також Новини.LIVE з посиланням на Starlight Media писав, що на фронті загинув телевізійник і військовий Володимир Тиртичний. Чоловік вважався зниклим безвісти майже два роки. Він перестав виходити на зв'язок 14 листопада 2024 року.

МіГ-29 війна в Україні військовослужбовці загиблі пілоти загибель
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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