Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи почесного президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" В’ячеслава Брюховецького. Відповідний указ глава держави підписав 16 листопада 2026 року.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає Новини.LIVE.

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Який внесок Брюховецький зробив у розвиток української освіти та науки

Як зазначається в документі, нагороду присудили за значні особисті заслуги у розвитку української освіти та науки, відновленні Києво-Могилянської академії, активну громадську діяльність і виховання патріотичної молоді.

В’ячеслав Брюховецький відіграв важливу роль у відновленні незалежності України та був одним з ініціаторів створення "Народного Руху України". У 1991 році він започаткував процес відродження Києво-Могилянської академії.

Почесного президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" В’ячеслав Брюховецький. Фото: facebook.com/naukma

На той час у приміщеннях колишньої академії розміщувалося Вище військово-морське політичне училище. Перший кабінет для роботи над відновленням закладу Брюховецький здобув у шаховій партії з керівником училища — контрадміралом Олександром Коровіним. Саме там розпочалася робота над відродженням університету.

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Під керівництвом Брюховецького Києво-Могилянська академія запровадила низку освітніх змін. Серед них — незалежне вступне тестування, бакалаврська та магістерська програми, можливість самостійно обирати навчальні дисципліни й міждисциплінарний підхід до освіти.

Крім того, Брюховецький долучився до відродження Острозької академії та створення Миколаївської філії НаУКМА.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 листопада у віці 79 років помер В’ячеслав Брюховецький. У 2007 році президент України Віктор Ющенко присвоїв Брюховецькому звання Героя України. Визнання сталося за його внесок у розвиток української освіти.

Як повідомляли Новини.LIVE, глава ОП Кирило Буданов відреагував на смерть Брюховецького. Посадовець додав, що внесок діяча в освіту, культуру та суспільну думку назавжди залишиться частиною української історії.