Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Свободы почетного президента Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вячеслава Брюховецкого. Соответствующий указ глава государства подписал 16 ноября 2026 года.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает Новини.LIVE.

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Какой вклад Брюховецкий внес в развитие украинского образования и науки

Как отмечается в документе, награда присуждена за значительные личные заслуги в развитии украинского образования и науки, восстановлении Киево-Могилянской академии, активную общественную деятельность и воспитание патриотической молодежи.

Вячеслав Брюховецкий сыграл важную роль в восстановлении независимости Украины и был одним из инициаторов создания "Народного движения Украины". В 1991 году он положил начало процессу возрождения Киево-Могилянской академии.

Почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вячеслав Брюховецкий. Фото: facebook.com/naukma

В то время в помещениях бывшей академии располагалось Высшее военно-морское политическое училище. Первый кабинет для работы над восстановлением учебного заведения Брюховецкий получил в шахматной партии с руководителем училища — контрадмиралом Александром Коровиным. Именно там началась работа над возрождением университета.

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Под руководством Брюховецкого Киево-Могилянская академия внедрила ряд образовательных реформ. Среди них — независимое вступительное тестирование, бакалаврские и магистерские программы, возможность самостоятельно выбирать учебные дисциплины и междисциплинарный подход к образованию.

Кроме того, Брюховецкий присоединился к возрождению Острожской академии и созданию Николаевского филиала НаУКМА.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 ноября в возрасте 79 лет скончался Вячеслав Брюховецкий. В 2007 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил Брюховецкому звание Героя Украины. Это признание было связано с его вкладом в развитие украинского образования.

Как сообщали Новини.LIVE, глава ОП Кирилл Буданов отреагировал на смерть Брюховецкого. Чиновник добавил, что вклад деятеля в образование, культуру и общественное мнение навсегда останется частью украинской истории.