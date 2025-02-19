Зеленський зустрівся з сенатором США Ліндсі Гремом

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із сенатором Сполучених Штатів Ліндсі Гремом. Він зазначив, що цей політик багато робить для наближення миру.

Про це Зеленський повідомив у середу, 19 лютого.

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"Провів розмову із сенатором США Ліндсі Гремом. Ми дуже цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США для українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", — зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що сенатор Грем, як завжди, був конструктивним. Він багато робить для наближення миру.

"Надзвичайно важливо, щоб гарантії безпеки залишалися на столі й щоб вони працювали на Україну, на справжній і тривалий мир", — зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що Зеленський повідомив, що провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, вони обговорили зустріч Рютте із спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлегом.

Також Зеленський анонсував зустріч із представником президента Сполучених Штатів Кітом Келлогом.