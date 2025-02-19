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Зеленський поговорив з сенатором США Ліндсі Гремом

19 лютого 2025 22:47
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський зустрівся з сенатором США Ліндсі Гремом
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із сенатором Сполучених Штатів Ліндсі Гремом. Він зазначив, що цей політик багато робить для наближення миру.

Про це Зеленський повідомив у середу, 19 лютого.

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"Провів розмову із сенатором США Ліндсі Гремом. Ми дуже цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США для українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", — зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що сенатор Грем, як завжди, був конструктивним. Він багато робить для наближення миру.

"Надзвичайно важливо, щоб гарантії безпеки залишалися на столі й щоб вони працювали на Україну, на справжній і тривалий мир", — зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що Зеленський повідомив, що провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, вони обговорили зустріч Рютте із спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлегом.

Також Зеленський анонсував зустріч із представником президента Сполучених Штатів Кітом Келлогом.

Володимир Зеленський США Україна президент мирні переговори
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