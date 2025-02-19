Зеленский встретился с сенатором США Линдси Грэмом

Зеленский поговорил с сенатором США Линдси Грэмом
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с сенатором Соединенных Штатов Линдси Грэмом. Он отметил, что этот политик много делает для приближения мира.
Об этом Зеленский сообщил в среду, 19 февраля.
Зеленский поговорил с Грэмом
"Провел разговор с сенатором США Линдси Грэмом. Мы очень ценим двухпалатную и двухпартийную поддержку Конгресса США для украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", — отметил Зеленский.
Глава государства отметил, что сенатор Грэм, как всегда, был конструктивным. Он много делает для приближения мира.
"Чрезвычайно важно, чтобы гарантии безопасности оставались на столе и чтобы они работали на Украину, на настоящий и длительный мир", — отметил Зеленский.
Ранее мы писали, что Зеленский сообщил, что провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, они обсудили встречу Рютте со специальным представителем Дональда Трампа Китом Келлегом.
Также Зеленский анонсировал встречу с представителем президента Соединенных Штатов Китом Келлогом.
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