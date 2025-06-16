Зеленський попросив Австрію сприяти екстрадиції ексолігархів - що відомо

Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку Австрії у питаннях, що стосуються українських олігархів. Вони переховуються в Європі та приховують свої активи на її території.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом.

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"Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства, в чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України і використовують Європу, використовують, безумовно, і Австрію як схованку для зберігання їх вкрадених активів", — наголосив президент.

Він додав, що це питання справедливості.

Він також підкреслив, що під час війни надзвичайно важливо, аби "наші країни взаємодіяли у сфері правосуддя".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Австрії. Глава держави проведе низку зустрічей.

Крім того, у Відні відбулася офіційна зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та Федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом і його дружиною Доріс Шмідауер. Цей візит засвідчив подальше поглиблення двосторонньої співпраці між Україною та Австрією та підтвердив налаштованість обох сторін на зміцнення стратегічного партнерства.