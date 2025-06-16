Зеленский попросил Австрию способствовать экстрадиции экс-олигархов - что известно

Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Австрии в вопросах, касающихся украинских олигархов. Они скрываются в Европе и скрывают свои активы на ее территории.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

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"Мы рассчитываем на поддержку Австрии, государства и общества, в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников, олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу, используют, безусловно, и Австрию как тайник для хранения их украденных активов", — подчеркнул президент.

Он добавил, что это вопрос справедливости.

Он также подчеркнул, что во время войны чрезвычайно важно, чтобы "наши страны взаимодействовали в сфере правосудия".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Австрию. Глава государства проведет ряд встреч.

Кроме того, в Вене состоялась официальная встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и его женой Дорис Шмидауэр. Этот визит показал дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества между Украиной и Австрией и подтвердил настроенность обеих сторон на укрепление стратегического партнерства.