Зеленський попередив про високу ймовірність масованого удару РФ та звернувся до партнерів

Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввечері 29 липня повідомив про високу ймовірність нового масованого російського удару найближчої ночі. За його словами, відповідну інформацію він отримав під час доповіді командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка.

Про це президент написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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