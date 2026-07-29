Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський попередив про високу загрозу масованого удару РФ цієї ночі

Зеленський попередив про високу загрозу масованого удару РФ цієї ночі

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 22:19
Зеленський попередив про високу ймовірність масованого удару РФ та звернувся до партнерів
Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввечері 29 липня повідомив про високу ймовірність нового масованого російського удару найближчої ночі. За його словами, відповідну інформацію він отримав під час доповіді командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка.

Про це президент написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

Читайте також:
Володимир Зеленський Анатолій Кривоножко атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації