Зеленский предупредил о высокой вероятности массированного удара со стороны РФ и обратился к партнерам

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 июля сообщил о высокой вероятности нового массированного российского удара в ближайшую ночь. По его словам, соответствующую информацию он получил во время доклада командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножка.

Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Новость дополняется...