Зеленский предупредил о высокой вероятности массированного удара со стороны РФ и обратился к партнерам

Зеленский предупредил о высокой угрозе массированного удара РФ этой ночью
Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 22:19
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 июля сообщил о высокой вероятности нового массированного российского удара в ближайшую ночь. По его словам, соответствующую информацию он получил во время доклада командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножка.
Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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