Головна Новини дня Зеленський попередив про нову масовану атаку РФ — звернення

Зеленський попередив про нову масовану атаку РФ — звернення

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 19:43
Зеленський попередив про новий масований удар РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Глава держави закликав уважно ставитися до повітряних тривог та спускатися в укриття.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні у четвер, 8 січня.

Читайте також:

Зеленський про нову масовану атаку РФ

Президент попередив про новий масований обстріл з боку РФ сьогодні та найближчими днями.

"Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою", — наголосив Зеленський.

Зеленський про наслідки атак РФ на Дніпропетровщині та Запоріжжі

"Увесь день сьогодні доповіді уряду, всіх служб, які фактично цілодобово — на ліквідації наслідків російських ударів. Дніпровщина, Запоріжжя — після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні.

Дякую всім ремонтним бригадам, дякую комунальним службам, ДСНС України, всім енергетичним компаніям — без перерв тривають роботи", — поінформував президент.

За його словами, в Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста й громади Дніпровщини — досі в роботі.

"Були сьогодні, на жаль, і нові удари — саме по енергетиці й по цивільному сектору, в Кривому Розі — по житлових будинках.

Я доручив уряду допомагати місцевій владі максимально допомагати, всім, хто задіяний. Разом із прем’єр-міністром України перевірили доповіді з областей — не всі звіти правдиві. Будуть висновки. Відправив у Дніпро віцепремʼєр-міністра з відновлення, щоб особисто контролював роботи й оперативно вирішував питання з допомогою. Максимум робиться, щоб відновити постачання", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні президент доручив уряду посилити підтримку регіонів після ворожих обстрілів.

Нещодавно Зеленський відповів, коли може завершитися повномасштабна війна Росії проти України.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
