Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар.

Зеленский о новой массированной атаке РФ

"Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня. Завтра постоянно спускаться в укрытие. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой",- сказал Зеленский.

