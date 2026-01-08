Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ

Зеленский предупредил о новой массированной атаке РФ — обращение
Дата публикации 8 января 2026 19:43
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар.
Зеленский о новой массированной атаке РФ
"Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня. Завтра постоянно спускаться в укрытие. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой",- сказал Зеленский.
