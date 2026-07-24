Зеленський попередив про ракетний удар РФ у найближчі 48 годин

Зеленський попередив про масований ракетний удар РФ у найближчі 48 годин
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Дата публікації: 24 липня 2026 21:09
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський попередив громадян про підготовку Російською Федерацією нового масованого ракетного удару по території нашої країни. За даними розвідувальних служб, ворог уже повністю підготував озброєння і може завдати масштабного удару впродовж найближчих 48 годин. Глава держави закликав українців суворо дотримуватися правил безпеки та обов'язково зважати на сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
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