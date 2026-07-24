Зеленский предупредил о ракетном ударе со стороны РФ в ближайшие 48 часов

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан о подготовке Российской Федерацией нового массированного ракетного удара по территории нашей страны. По данным разведывательных служб, противник уже полностью подготовил вооружение и может нанести масштабный удар в течение ближайших 48 часов. Глава государства призвал украинцев строго соблюдать правила безопасности и обязательно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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