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Главная Новости дня Зеленский предупредил о массированном ракетном ударе со стороны РФ в ближайшие 48 часов

Зеленский предупредил о массированном ракетном ударе со стороны РФ в ближайшие 48 часов

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 21:09
Зеленский предупредил о ракетном ударе со стороны РФ в ближайшие 48 часов
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан о подготовке Российской Федерацией нового массированного ракетного удара по территории нашей страны. По данным разведывательных служб, противник уже полностью подготовил вооружение и может нанести масштабный удар в течение ближайших 48 часов. Глава государства призвал украинцев строго соблюдать правила безопасности и обязательно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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