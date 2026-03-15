Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пообіцяв позбавити РФ можливості збирати ракети

Зеленський пообіцяв позбавити РФ можливості збирати ракети

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 12:07
Зеленський пообіцяв позбавити РФ можливості збирати ракети
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Російські війська упродовж цього тижня вдарили по Україні 1770 ударними дронами. Крім того, ворог випустив ще 86 ракет та понад 1530 керованих авіаційних бомб. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що потрібно забрати в росіян можливість збирати ракети на їхніх заводах.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив у соцмережах. 

Реклама
За словами Зеленського, росіяни лише за цей тиждень росіяни вдарили по Україні:

  • 1770 ударними дронами,
  • понад 1530 КАБами,
  • 86 ракетами, серед яких понад 20 балістичних.

Президент зазначив, що кожна з таких ракет містить щонайменше 60 іноземних компонентів, які постачаються до Росії в обхід санкцій. Схеми таких постачань відомі, і їх потрібно ліквідовувати.

"Якщо у світу не вистачає засобів ППО закрити небо від балістики у Європі та на Близькому Сході одночасно, маємо забрати в росіян можливість збирати ракети на їхніх заводах. Я вдячний усім, хто продовжує санкційну роботу для захисту життя", — підкреслив глава держави. 

Зазначимо, 14 березня Росія вдарила по житлововому кварталу Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще 11 отримали поранення. Відомо про пошкодження 12 багатоповерхівок та 12 приватних будинків, а також об'єкта інфраструктури та автомобілі.

Того ж дня окупанти атакували дроном приміський поїзд на Харківщині. Машиніст і його помічник отримали уламкові поранення, але їм надали всю необхідну допомогу на місці. Пасажири не постраждали. 

Володимир Зеленський війна в Україні Росія новини України
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації