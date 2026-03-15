Зеленський пообіцяв позбавити РФ можливості збирати ракети

Російські війська упродовж цього тижня вдарили по Україні 1770 ударними дронами. Крім того, ворог випустив ще 86 ракет та понад 1530 керованих авіаційних бомб. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що потрібно забрати в росіян можливість збирати ракети на їхніх заводах.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив у соцмережах.

Удари РФ по Україні за останній тиждень

За словами Зеленського, росіяни лише за цей тиждень росіяни вдарили по Україні:

1770 ударними дронами,

понад 1530 КАБами,

86 ракетами, серед яких понад 20 балістичних.

Президент зазначив, що кожна з таких ракет містить щонайменше 60 іноземних компонентів, які постачаються до Росії в обхід санкцій. Схеми таких постачань відомі, і їх потрібно ліквідовувати.

"Якщо у світу не вистачає засобів ППО закрити небо від балістики у Європі та на Близькому Сході одночасно, маємо забрати в росіян можливість збирати ракети на їхніх заводах. Я вдячний усім, хто продовжує санкційну роботу для захисту життя", — підкреслив глава держави.

Зазначимо, 14 березня Росія вдарила по житлововому кварталу Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще 11 отримали поранення. Відомо про пошкодження 12 багатоповерхівок та 12 приватних будинків, а також об'єкта інфраструктури та автомобілі.

Того ж дня окупанти атакували дроном приміський поїзд на Харківщині. Машиніст і його помічник отримали уламкові поранення, але їм надали всю необхідну допомогу на місці. Пасажири не постраждали.