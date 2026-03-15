Дата публикации 15 марта 2026 12:07
Зеленский пообещал лишить РФ возможности собирать ракеты
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Российские войска в течение этой недели ударили по Украине 1770 ударными дронами. Кроме того, враг выпустил еще 86 ракет и более 1530 управляемых авиационных бомб. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нужно забрать у россиян возможность собирать ракеты на их заводах.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в соцсетях.

Удары РФ по Украине за последнюю неделю

По словам Зеленского, россияне только за эту неделю россияне ударили по Украине:

  • 1770 ударными дронами,
  • более 1530 КАБами,
  • 86 ракетами, среди которых более 20 баллистических.

Президент отметил, что каждая из таких ракет содержит не менее 60 иностранных компонентов, которые поставляются в Россию в обход санкций. Схемы таких поставок известны, и их нужно ликвидировать.

"Если у мира не хватает средств ПВО закрыть небо от баллистики в Европе и на Ближнем Востоке одновременно, должны забрать у россиян возможность собирать ракеты на их заводах. Я благодарен всем, кто продолжает санкционную работу для защиты жизни", — подчеркнул глава государства.

Отметим, 14 марта Россия ударила по жилому кварталу Запорожья. В результате обстрела погиб человек, еще 11 получили ранения. Известно о повреждении 12 многоэтажек и 12 частных домов, а также объекта инфраструктуры и автомобиля.

В тот же день оккупанты атаковали дроном пригородный поезд на Харьковщине. Машинист и его помощник получили осколочные ранения, но им оказали всю необходимую помощь на месте. Пассажиры не пострадали.

Владимир Зеленский война в Украине Россия новости Украины
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
