HIMARS в Україні — Зеленський показав системи, які нищать росіян

Зеленський показав HIMARS, які нищать окупантів на фронті
Президент України відвідав на Запорізькому напрямку одну з бойових бригад, яка використовує американські високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS. Це досконале, високоточне, ефективне й надійне американське озброєння.
Про це Володимир Зеленський повідомив в Telegram у четвер, 12 грудня.
HIMARS критично важливі для України
Як зазначив Зеленський, без далекобійних ракет Росія вбила б ще сотні тисяч українців. За його словами, наявність засобів захисту від російського терору є питанням життя і смерті для українського народу.
"HIMARS були критично важливі для захисту Херсонщини від росіян, а також допомогли зірвати російський наступ на Сумщині раніше в цьому році. Тепер ці системи допомагають обороняти найважчі ділянки Донецького фронту від російських атак", — заявив президент.
За словами Зеленського, росіяни захопили б та зруйнували б більше міст і сіл, якби Україна не мала такої зброї. Він наголосив, що далекобійні можливості запобігають втратам життів.
"Ми вдячні Сполученим Штатам за їхню допомогу в зменшенні наших людських втрат. Посилення позицій — це ключ до гарантування миру", — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет безпекової допомоги Україні на загальну суму 988 мільйонів доларів. Поставлять зброю, зокрема й HIMARS.
Володимир Зеленський приїхав на місце ракетного удару по Запоріжжю, де вшанував загиблих. Росіяни атакували медичний заклад міста.
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