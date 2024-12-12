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Зеленский показал HIMARS, уничтожающих оккупантов на фронте

12 декабря 2024 21:29
Ольга Антоновская - редактор
HIMARS в Украине — Зеленский показал системы, уничтожающие россиян
Владимир Зеленский вместе с украинскими бойцами. Фото: Офис президента
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины посетил в Запорожском направлении одну из боевых бригад, использующую американские высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Это совершенное, высокоточное, эффективное и надежное американское вооружение.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 12 декабря.

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HIMARS критически важны для Украины

Как отметил Зеленский, без дальнобойных ракет Россия убила бы сотни тысяч украинцев. По его словам, наличие средств защиты от российского террора является вопросом жизни и смерти украинского народа.

"HIMARS были критически важны для защиты Херсонщины от россиян, а также помогли сорвать российское наступление на Сумщине ранее в этом году. Теперь эти системы помогают защищать тяжелые участки Донецкого фронта от российских атак", — заявил Президент.

По словам Зеленского, россияне захватили бы и разрушили больше городов и сел, если бы Украина не имела такого оружия. Он подчеркнул, что дальнобойные возможности предотвращают потери жизней.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за их помощь в уменьшении наших человеческих потерь. Усиление позиций — это ключ к гарантированию мира", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете безопасности помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов. Поставят оружие, в том числе и HIMARS.

Владимир Зеленский приехал на место ракетного удара по Запорожье, где почтил память погибших. Россияне атаковали медицинское учреждение города.

Владимир Зеленский оружие президент HIMARS дальнобойное оружие

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