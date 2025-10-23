Відео
Безкарність Росії стане загрозою для всього світу, — Зеленський

Дата публікації: 23 жовтня 2025 14:43
Оновлено: 15:27
Зеленський пояснив значення далекобійної зброї для ЗСУ
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський попередив, що без притягнення Росії до відповідальності загроза пошириться на інші країни. Саме тому ЗСУ потрібні далекобійні ракети для атак вглиб РФ.

Про це український лідер повідомив під час брифінгу у четвер, 23 жовтня.

Без покарання Росія загрожує всьому світу

Зеленський підкреслив: якщо агресора не покарати — світ опиниться перед новими ризиками, які виходять далеко за межі українського конфлікту.

Говорячи про потребу в далекобійній зброї для Збройних Сил України, президент наголосив, що це не просто питання тактики на полі бою, а спосіб забезпечити — путінський режим має відчути реальні наслідки за розв’язану війну.

Він закликав міжнародних партнерів підтримати все, що допомагає Україні отримати такі спроможності, зазначивши, що це "справді має значення".

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Дональд Трамп досі не визначився з фінальним рішенням щодо можливого постачання Україні ракет Tomahawk.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що Володимир Путін побоюється можливого постачання Україні далекобійної зброї, і саме це стало причиною його спроб тиску на Дональда Трампа.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
