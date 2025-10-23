Зеленский объяснил значение дальнобойного оружия для ВСУ

Безнаказанность России станет угрозой для всего мира, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что без привлечения России к ответственности угроза распространится на другие страны. Именно поэтому ВСУ нужны дальнобойные ракеты для атак вглубь РФ.
Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в четверг, 23 октября.
Без наказания Россия угрожает всему миру
Зеленский подчеркнул: если агрессора не наказать — мир окажется перед новыми рисками, которые выходят далеко за пределы украинского конфликта.
Говоря о потребности в дальнобойном оружии для Вооруженных Сил Украины, президент подчеркнул, что это не просто вопрос тактики на поле боя, а способ обеспечить — путинский режим должен почувствовать реальные последствия за развязанную войну.
Он призвал международных партнеров поддержать все, что помогает Украине получить такие способности, отметив, что это "действительно имеет значение".
Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Дональд Трамп до сих пор не определился с финальным решением относительно возможной поставки Украине ракет Tomahawk.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что Владимир Путин опасается возможной поставки Украине дальнобойного оружия, и именно это стало причиной его попыток давления на Дональда Трампа.
