Зеленский объяснил значение дальнобойного оружия для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что без привлечения России к ответственности угроза распространится на другие страны. Именно поэтому ВСУ нужны дальнобойные ракеты для атак вглубь РФ.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в четверг, 23 октября.

Без наказания Россия угрожает всему миру

Зеленский подчеркнул: если агрессора не наказать — мир окажется перед новыми рисками, которые выходят далеко за пределы украинского конфликта.

Говоря о потребности в дальнобойном оружии для Вооруженных Сил Украины, президент подчеркнул, что это не просто вопрос тактики на поле боя, а способ обеспечить — путинский режим должен почувствовать реальные последствия за развязанную войну.

Он призвал международных партнеров поддержать все, что помогает Украине получить такие способности, отметив, что это "действительно имеет значение".

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Дональд Трамп до сих пор не определился с финальным решением относительно возможной поставки Украине ракет Tomahawk.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что Владимир Путин опасается возможной поставки Украине дальнобойного оружия, и именно это стало причиной его попыток давления на Дональда Трампа.