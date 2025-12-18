Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив заяву Туска про вибір для Європи

Зеленський пояснив заяву Туска про вибір для Європи

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:57
Гроші сьогодні або кров завтра - Зеленський пояснив заяву Туска
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо фінансової допомоги Україні. До цього польський лідер виступив із заявою про те, що перед Європою стоїть очевидний вибір — "гроші сьогодні або кров завтра".

Про це український голова держави повідомив під час пресконференції у Брюселі у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Зеленський про слова Туска

За словами українського лідера, ці слова стосуються передусім безпеки всієї Європи, і в цьому польський прем’єр має рацію.

"Якщо не підтримувати Україну і залишити наодинці... Ми і так самі воюємо. Безумовно Європа сьогодні підтримує нас зброєю і фінансами", — додав він.

Президент підкреслив, що відмова від підтримки України матиме серйозні наслідки не лише для Києва, а й для всього європейського континенту. За його словами, у такому разі зростає ризик того, що Україна не зможе втримати оборону.

І саме тоді Європа буде платити не грошима, а кров'ю, додав президент.

Нагадаємо, що до цього прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що лідери країн повинні зробити простий вибір щодо репараційного кредиту України. Але станом на зараз проти цього виступає низка країн. 

До цього Володимир Зеленський обговорив із Туском деталідипломатичної роботи зі США та ЄС. Він висловив подяку Туску та польському народові за підтримку.

Володимир Зеленський фінансова допомога Європа Дональд Туск репарації
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
