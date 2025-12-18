Деньги сегодня или кровь завтра - Зеленский объяснил заявление Туска

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска относительно финансовой помощи Украине. До этого польский лидер выступил с заявлением о том, что перед Европой стоит очевидный выбор — "деньги сегодня или кровь завтра".

Об этом украинский глава государства сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 декабря.

Зеленский о словах Туска

По словам украинского лидера, эти слова касаются прежде всего безопасности всей Европы, и в этом польский премьер прав.

"Если не поддерживать Украину и оставить наедине... Мы и так сами воюем. Безусловно Европа сегодня поддерживает нас оружием и финансами", — добавил он.

Президент подчеркнул, что отказ от поддержки Украины будет иметь серьезные последствия не только для Киева, но и для всего европейского континента. По его словам, в таком случае возрастает риск того, что Украина не сможет удержать оборону.

И именно тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью, добавил президент.

Напомним, что до этого премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что лидеры стран должны сделать простой выбор относительно репарационного кредита Украины. Но по состоянию на сейчас против этого выступает ряд стран.

До этого Владимир Зеленский обсудил с Туском детали дипломатической работы с США и ЕС. Он выразил благодарность Туску и польскому народу за поддержку.