Зеленський розповів про переговори зі США та контакти з Трампом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що робота над гарантіями безпеки для України за участю Сполучених Штатів триває, однак узгодженого мирного плану станом на зараз не існує. Водночас наступна зустріч з президентом США напряму залежатиме від того, коли вдасться узгодити позиції мирного плану.

Про це Президент України заявив під час спілкування із журналістами в чаті пресцентру Офісу Президента.

Реклама

Читайте також:

Зеленський пояснив, чи узгодили мирний план та коли буде візит до Трампа

За словами Зеленського, питання гарантій безпеки залишається одним із головних у переговорах із американською стороною. Він наголосив, що Сполучені Штати мають власне бачення такого плану, яке обговорюють як з Україною, так і з Росією.

Президент уточнив, що будь-яка фінальна версія мирного плану може з’явитися лише після того, як буде досягнуто спільної, узгодженої позиції між усіма сторонами. Наразі такої версії, за його словами, ще немає.

"Поки що узгодженої версії плану немає. І коли я збираюся говорити з президентом Трампом, бо ми говорили з ним два дні тому в Берліні, і це був такий бриф з приводу того, як пройшли наші переговори. Я думаю, зараз, коли ми будемо мати вже фіналізацію документів, ми вийдемо на контакт", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський прокоментував, що обговорювали стосовно Донбасу в рамках мирного планую

Також Зеленський прокоментував, як допомагатимуть надалі Україні, якщо Росія відмовиться від підписання мирного планую.