Зеленский рассказал о переговорах с США и контактах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работа над гарантиями безопасности для Украины с участием Соединенных Штатов продолжается, однако согласованного мирного плана по состоянию на сейчас не существует. В то же время следующая встреча с президентом США напрямую будет зависеть от того, когда удастся согласовать позиции мирного плана.

Об этом Президент Украины заявил во время общения с журналистами в чате пресс-центра Офиса Президента.

По словам Зеленского, вопрос гарантий безопасности остается одним из главных в переговорах с американской стороной. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют собственное видение такого плана, которое обсуждают как с Украиной, так и с Россией.

Президент уточнил, что любая финальная версия мирного плана может появиться только после того, как будет достигнута общая, согласованная позиция между всеми сторонами. Сейчас такой версии, по его словам, еще нет.

"Пока что согласованной версии плана нет. И когда я собираюсь говорить с президентом Трампом, потому что мы говорили с ним два дня назад в Берлине, и это был такой бриф по поводу того, как прошли наши переговоры. Я думаю, сейчас, когда мы будем иметь уже финализацию документов, мы выйдем на контакт", — резюмировал глава государства.

Напомним, также Владимир Зеленский прокомментировал, что обсуждали по Донбассу в рамках мирного плана.

Также Зеленский прокомментировал, как будут помогать в дальнейшем Украине, если Россия откажется от подписания мирного плана.