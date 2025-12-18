Президент України Володимир Зеленський пояснив, як партнери посилять Україну у разі відмови РФ від миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирної угоди США і Європа повинні посилити Україну зброєю і натиснути на РФ санкціями. Втім зараз немає натяків на те, що Кремль відмовляється від дипломатичного шляху.



Про це голова держави заявив у четвер, 18 грудня, під час спілкування з журналістами у чаті пресцентру Офісу президента.

Санкції проти Росії

За словами українського лідера, він очікує від Сполучених Штатів більше санкцій та зброї, якщо Росія не піде на мирну угоду.

"І якщо Росія не піде на вимоги Сполучених Штатів Америки закінчити найближчим часом цю війну, безумовно треба буде посилення України. Тому що це говорить, що одна сторона війни, а саме Росія, відмовилась від дипломатичного шляху. Значить, треба посилювати іншу, Україну. А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і США, і Європи", — зазначив він.

Зеленский акцентував, що зараз він не бачить натяків з боку Росії, що вони відмовляються від мирної угоди. Однак, на його думку, очевидно, що миру Кремль не хоче. Він додав — якщо американці зможуть натиснути на них більше, то є шанс прийти до дипломатичного вирішення війни.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами Зеленський зазначив, що питання використання заморожених активів є ключовим і залежить від політичної волі партнерів.

Також президент нагадав, якою є позиція Росії щодо Донбасу на даному етапі. Москва вимагає виведення ЗСУ з регіону.