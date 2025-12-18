Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив, як посилять Україну після відмови РФ від миру

Зеленський пояснив, як посилять Україну після відмови РФ від миру

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 10:38
Президент України Володимир Зеленський пояснив, як партнери посилять Україну у разі відмови РФ від миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирної угоди США і Європа повинні посилити Україну зброєю і натиснути на РФ санкціями. Втім зараз немає натяків на те, що Кремль відмовляється від дипломатичного шляху.

Про це голова держави заявив у четвер, 18 грудня, під час спілкування з журналістами у чаті пресцентру Офісу президента.

Санкції проти Росії

За словами українського лідера, він очікує від Сполучених Штатів більше санкцій та зброї, якщо Росія не піде на мирну угоду.

Читайте також:

"І якщо Росія не піде на вимоги Сполучених Штатів Америки закінчити найближчим часом цю війну, безумовно треба буде посилення України. Тому що це говорить, що одна сторона війни, а саме Росія, відмовилась від дипломатичного шляху. Значить, треба посилювати іншу, Україну. А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і США, і Європи", — зазначив він.

Зеленский акцентував, що зараз він не бачить натяків з боку Росії, що вони відмовляються від мирної угоди. Однак, на його думку, очевидно, що миру Кремль не хоче. Він додав — якщо американці зможуть натиснути на них більше, то є шанс прийти до дипломатичного вирішення війни.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами Зеленський зазначив, що питання використання заморожених активів є ключовим і залежить від політичної волі партнерів.

Також президент нагадав, якою є позиція Росії щодо Донбасу на даному етапі. Москва вимагає виведення ЗСУ з регіону.

Володимир Зеленський Офіс президента санкції журналісти війна в Україні
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
