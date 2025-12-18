Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как партнеры усилят Украину в случае отказа РФ от мира

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа России от мирного соглашения США и Европа должны усилить Украину оружием и надавить на РФ санкциями. Впрочем сейчас нет намеков на то, что Кремль отказывается от дипломатического пути.



Об этом глава государства заявил в четверг, 18 декабря, во время общения с журналистами в чате Офиса президента.

Санкции против России

По словам украинского лидера, он ожидает от Соединенных Штатов больше санкций и оружия, если Россия не пойдет на мирное соглашение.

