Главная Новости дня Зеленский объяснил, как усилят Украину после отказа РФ от мира

Зеленский объяснил, как усилят Украину после отказа РФ от мира

Дата публикации 18 декабря 2025 10:38
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как партнеры усилят Украину в случае отказа РФ от мира
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа России от мирного соглашения США и Европа должны усилить Украину оружием и надавить на РФ санкциями. Впрочем сейчас нет намеков на то, что Кремль отказывается от дипломатического пути.

Об этом глава государства заявил в четверг, 18 декабря, во время общения с журналистами в чате Офиса президента.

Санкции против России

По словам украинского лидера, он ожидает от Соединенных Штатов больше санкций и оружия, если Россия не пойдет на мирное соглашение.

Владимир Зеленский
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
