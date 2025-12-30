Зеленський заявив, що не вірить Путіну в його бажанні бачити успішну Україну

Президент України Володимир Зеленський у США. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не довіряє ані росіянам, ані особисто главі Кремля Володимиру Путіну. Він вважає, що слова диктатора РФ про "бажання успіху України" є неправдивими.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Зеленський про нібито бажання Путіна "бачити Україну успішною"

Під час бесіди журналіст нагадав президенту фрагмент, коли глава Білого дому Дональд Трамп під час прес-конференції 28 грудня розповів про свою розмову з Путіним. Зокрема, він сказав, що РФ буде допомагати і хоче бачити Україну успішною, після чого камера показала реакцію Зеленського, який трохи підняв брови та усміхнувся.

У зв'язку з цим ведучий спитав президента, чи згоден він з таким твердженням, на що український лідер відповів наступне:

"Я не довіряю росіянам, і вони не хочуть цього. Я не довіряю Путіну, і він не хоче успіху для України. Справді, він цього не хоче", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Путін може говорити такі речі західним лідерам, зокрема Трампу, однак це лише спосіб уникнути тиску та санкцій.

"Він може сказати: "Я хочу успіху для України, я готовий дати їм дешеву електроенергію". Але, між нами, нам не потрібна дешева енергія. Тому що ми заплатили надто велику ціну — ціною наших життів. Це не про енергію. Нам від них нічого не потрібно. Тому я вважаю, що це меседжі для президента Трампа — спосіб знайти шлях, як з ним комунікувати", — пояснив президент.

Також у глави держави спитали щодо нібито допомогу з боку РФ у відбудові України після війни, на що Зеленський сказав, що якщо РФ хоче допомогти, вона може дати гроші у вигляді компенсацій.

"Так, вони можуть дати нам гроші — і ми відбудуємо усе, що нам потрібно відбудувати, і ми самі вирішимо, що з цим робити", — резюмував український лідер.

Нагадаємо, вдень 29 грудня Зеленський заявив, що Україні важливо отримати від РФ кошти для відновлення.

Такой президент сказав, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з РФ, включаючи особисту зустріч з Путіним. Однак попри це, диктатор РФ не демонструє своїми діями намір припинити війну чи йти на контакт.