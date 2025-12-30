Зеленський заявив, що не вірить Путіну в його бажанні бачити успішну Україну

Зеленський пояснив свою реакцію на слова Путіна про "допомогу" РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не довіряє ані росіянам, ані особисто главі Кремля Володимиру Путіну. Він вважає, що слова диктатора РФ про "бажання успіху України" є неправдивими.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News.
Що сказав Зеленський про нібито бажання Путіна "бачити Україну успішною"
Під час бесіди журналіст нагадав президенту фрагмент, коли глава Білого дому Дональд Трамп під час прес-конференції 28 грудня розповів про свою розмову з Путіним. Зокрема, він сказав, що РФ буде допомагати і хоче бачити Україну успішною, після чого камера показала реакцію Зеленського, який трохи підняв брови та усміхнувся.
У зв'язку з цим ведучий спитав президента, чи згоден він з таким твердженням, на що український лідер відповів наступне:
"Я не довіряю росіянам, і вони не хочуть цього. Я не довіряю Путіну, і він не хоче успіху для України. Справді, він цього не хоче", — сказав Зеленський.
Він підкреслив, що Путін може говорити такі речі західним лідерам, зокрема Трампу, однак це лише спосіб уникнути тиску та санкцій.
"Він може сказати: "Я хочу успіху для України, я готовий дати їм дешеву електроенергію". Але, між нами, нам не потрібна дешева енергія. Тому що ми заплатили надто велику ціну — ціною наших життів. Це не про енергію. Нам від них нічого не потрібно. Тому я вважаю, що це меседжі для президента Трампа — спосіб знайти шлях, як з ним комунікувати", — пояснив президент.
Також у глави держави спитали щодо нібито допомогу з боку РФ у відбудові України після війни, на що Зеленський сказав, що якщо РФ хоче допомогти, вона може дати гроші у вигляді компенсацій.
"Так, вони можуть дати нам гроші — і ми відбудуємо усе, що нам потрібно відбудувати, і ми самі вирішимо, що з цим робити", — резюмував український лідер.
Нагадаємо, вдень 29 грудня Зеленський заявив, що Україні важливо отримати від РФ кошти для відновлення.
Такой президент сказав, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з РФ, включаючи особисту зустріч з Путіним. Однак попри це, диктатор РФ не демонструє своїми діями намір припинити війну чи йти на контакт.
Читайте Новини.LIVE!