Зеленский заявил, что не верит Путину в его желании видеть успешную Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в США. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не доверяет ни россиянам, ни лично главе Кремля Владимиру Путину. Он считает, что слова диктатора РФ о "желании успеха Украины" являются ложными.

Об этом глава государства заявил в интервью Fox News.

Что сказал Зеленский о якобы желании Путина "видеть Украину успешной"

Во время беседы журналист напомнил президенту фрагмент, когда глава Белого дома Дональд Трамп во время пресс-конференции 28 декабря рассказал о своем разговоре с Путиным. В частности, он сказал, что РФ будет помогать и хочет видеть Украину успешной, после чего камера показала реакцию Зеленского, который немного поднял брови и улыбнулся.

В связи с этим ведущий спросил президента, согласен ли он с таким утверждением, на что украинский лидер ответил следующее:

"Я не доверяю россиянам, и они не хотят этого. Я не доверяю Путину, и он не хочет успеха для Украины. Действительно, он этого не хочет", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин может говорить такие вещи западным лидерам, в частности Трампу, однако это лишь способ избежать давления и санкций.

"Он может сказать: "Я хочу успеха для Украины, я готов дать им дешевую электроэнергию". Но, между нами, нам не нужна дешевая энергия. Потому что мы заплатили слишком большую цену - ценой наших жизней. Это не про энергию. Нам от них ничего не нужно. Поэтому я считаю, что это месседжи для президента Трампа — способ найти путь, как с ним коммуницировать", — пояснил президент.

Также у главы государства спросили о якобы помощи со стороны РФ в восстановлении Украины после войны, на что Зеленский сказал, что если РФ хочет помочь, она может дать деньги в виде компенсаций.

"Да, они могут дать нам деньги — и мы отстроим все, что нам нужно отстроить, и мы сами решим, что с этим делать", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, днем 29 декабря Зеленский заявил, что Украине важно получить от РФ средства для восстановления.

Такой президент сказал, что Украина готова к любому формату переговоров с РФ, включая личную встречу с Путиным. Однако несмотря на это, диктатор РФ не демонстрирует своими действиями намерение прекратить войну или идти на контакт.