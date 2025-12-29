Видео
Зеленский озвучил позицию США относительно репараций для Украины

Зеленский озвучил позицию США относительно репараций для Украины

Дата публикации 29 декабря 2025 12:11
Репарации для Украины — Зеленский озвучил позицию США и Европы относительно компенсаций
Президент Владимир Зеленский озвучил позицию Соединенных Штатов относительно выплат репараций для Украины. Он отметил, что американская сторона называет эти выплаты "компенсацией". Зато с европейскими странами уже согласован механизм предоставления средств.

Кроме того, украинский лидер ответил, каким образом формируются переговорные группы во время дипломатических встреч. Глава государства отметил, что сейчас работает несколько технических рабочих групп в форматах "Украина-США" и "Украина-Европа-США".

Новость дополняется...

Владимир Зеленский война в Украине
Автор:
Мария Коробова
Автор:
Мария Коробова
