Репарації для України — Зеленський озвучив позицію США та Європи щодо компенсацій

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський озвучив позицію Сполучених Штатів щодо виплат репарацій для України. Він зазначив, що американська сторона називає ці виплати "компенсацією". Натомість з європейськими країнами вже погоджено механізм надання коштів.

Крім того, український лідер відповів, яким чином формуються переговорні групи під час дипломатичних зустрічей. Глава держави зазначив, що наразі працює декілька технічних робочих груп у форматах "Україна–США" та "Україна–Європа–США".

