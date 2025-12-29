Відео
Головна Новини дня Зеленський озвучив позицію США щодо репарацій для України

Зеленський озвучив позицію США щодо репарацій для України

Дата публікації: 29 грудня 2025 12:11
Репарації для України — Зеленський озвучив позицію США та Європи щодо компенсацій
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський озвучив позицію Сполучених Штатів щодо виплат репарацій для України. Він зазначив, що американська сторона називає ці виплати "компенсацією". Натомість з європейськими країнами вже погоджено механізм надання коштів.

Крім того, український лідер відповів, яким чином формуються переговорні групи під час дипломатичних зустрічей. Глава держави зазначив, що наразі працює декілька технічних робочих груп у форматах "Україна–США" та "Україна–Європа–США".

Читайте також:

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
