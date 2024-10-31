Зеленський зробив заяву щодо долі військових КНДР в українському полоні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України пояснив різницю між росіянами та українцями у питанні поводження з військовополоненими. Також Володимир Зеленський розповів, що чекає на північнокорейських військових в українському полоні.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

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Як зазначив український президент в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS, в Україні ставляться до полонених будь-якої національності як до полонених війни.

"Для нас дуже важливо зберігати їм життя, важливо поважати міжнародне право і не катувати полонених. Спеціально підкреслюю, бо порівняно з російською армією, яка катувала наших хлопців, ми цього не робимо", — зауважив Зеленський.

За словами українського лідера, найголовніше для українців — це нарощувати обмінний фонд. Тому північнокорейських військових передусім будуть обмінювати на українців.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп, у нього не вийде змусити Україну поступитися територіями Росії.

Також Новини.LIVE писали, що в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS Володимир Зеленський заявив, що Росія офіційно підтвердила західним країнам участь Північної Кореї у війні проти України. Це було зроблено на рівні розвідок.