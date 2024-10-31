Зеленский сделал заявление об участи военных КНДР в украинском плену

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины объяснил разницу между россиянами и украинцами в вопросе обращения с военнопленными. Также Владимир Зеленский рассказал, что ждет северокорейских военных в украинском плену.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

Читайте также:

Пленные КНДР будут пополнять обменный фонд

Как отметил украинский президент в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, в Украине относятся к пленным любой национальности как к пленным войны.

"Для нас очень важно сохранять им жизнь, важно уважать международное право и не пытать пленных. Специально подчеркиваю, потому что по сравнению с российской армией, которая пытала наших парней, мы этого не делаем", — отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, самое главное для украинцев — это наращивать обменный фонд. Поэтому северокорейских военных прежде всего будут обменивать на украинцев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, если на выборах в США победит Дональд Трамп, у него не получится заставить Украину уступить территории России.

Также Новини.LIVE писали, что в интервью южнокорейскому телеканалу KBS Владимир Зеленский заявил, что Россия официально подтвердила западным странам участие Северной Кореи в войне против Украины. Это было сделано на уровне разведок.