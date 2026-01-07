Зеленський пояснив, хто відповідає за економічний напрямок в ОП

Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський розповів, хто відповідатиме за економічний напрямок в оновленій структурі Офісу Президента.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами у середу, 7 січня.

Економічний напрямок в оновленій структурі ОП

Зеленський розповів, що у нього є дві радниці, які відповідають за економічні питання.

"Оксана Маркарова, яка відповідатиме за окремі проєкти щодо відновлення України і Христя Фріланд, яка буде відповідати також за питання інвесторів і економічні питання. Що стосується заступника саме по економіці, поки що такої кандидатури немає", — пояснив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський офіційно призначив Кирила Буданова керівником Офісу Президента.

Крім того, глава держави призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника ОП.