Головна Новини дня Зеленський пояснив, хто відповідає за економічний напрямок в ОП

Зеленський пояснив, хто відповідає за економічний напрямок в ОП

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 14:44
Зеленський пояснив, хто відповідає за економічний напрямок в ОП
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський розповів, хто відповідатиме за економічний напрямок в оновленій структурі Офісу Президента.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами у середу, 7 січня.

Економічний напрямок в оновленій структурі ОП

Зеленський розповів, що у нього є дві радниці, які відповідають за економічні питання. 

"Оксана Маркарова, яка відповідатиме за окремі проєкти щодо відновлення України і Христя Фріланд, яка буде відповідати також за питання інвесторів і економічні питання. Що стосується заступника саме по економіці, поки що такої кандидатури немає", — пояснив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський офіційно призначив Кирила Буданова керівником Офісу Президента

Крім того, глава держави призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника ОП.

Володимир Зеленський Офіс президента Україна економіка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
