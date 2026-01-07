Видео
Главная Новости дня Зеленский сказал, кто отвечает за экономическое направление в ОП

Зеленский сказал, кто отвечает за экономическое направление в ОП

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 14:44
Зеленский объяснил, кто отвечает за экономическое направление в ОП
Срочная новость

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, кто будет отвечать за экономическое направление в обновленной структуре Офиса Президента.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в среду, 7 января.

Читайте также:

Экономическое направление в обновленной структуре ОП

Зеленский рассказал, что у него есть две советницы, которые отвечают за экономические вопросы.

"Оксана Маркарова, которая будет отвечать за отдельные проекты по восстановлению Украины и Христя Фриланд, которая будет отвечать также за вопросы инвесторов и экономические вопросы. Что касается заместителя именно по экономике, пока такой кандидатуры нет", — объяснил глава государства.

Напомним, Зеленский официально назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента.

Кроме того, глава государства назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя ОП.

Владимир Зеленский Офис президента Украина экономика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
