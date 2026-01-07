Зеленский объяснил, кто отвечает за экономическое направление в ОП

Срочная новость

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, кто будет отвечать за экономическое направление в обновленной структуре Офиса Президента.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в среду, 7 января.

Экономическое направление в обновленной структуре ОП

Зеленский рассказал, что у него есть две советницы, которые отвечают за экономические вопросы.

"Оксана Маркарова, которая будет отвечать за отдельные проекты по восстановлению Украины и Христя Фриланд, которая будет отвечать также за вопросы инвесторов и экономические вопросы. Что касается заместителя именно по экономике, пока такой кандидатуры нет", — объяснил глава государства.

Напомним, Зеленский официально назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента.

Кроме того, глава государства назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя ОП.