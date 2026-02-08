Як Україна створює власне ППО — Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна лише на початку власного виробництва протиповітряної оборони. За його словами, на початку війни було лише 25 систем С-300 та декілька тисяч ракет.

Про це глава держави розповів на зустрічі зі студентами Київського авіаційного інституту, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

ППО України

Зеленський повідомив, що в 90-х роках в Києві було 250 систем С-300. Протягом декількох років Україна не виробляла власних систем і ракет.

"Ми не виробляли С-300, у нас не було ракет. Ото що було там, трішки лежало, ото і лежало. Тобто ми тільки на шляху ППО", — розповів він.

Наразі Україна має різні системи ППО — Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk та інші. Крім того, країна будує власну ППО.

"І ми на шляху і будуємо свої. Будуємо свою систему. Це дуже непросто. У нас немає за плечима 100 років, коли вся махіна Радянського Союзу будувала це ППО. У нас немає. У нас з вами початок повномасштабної війни. І до цього, вибачте, але індустрії в Україні не було", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, як Україна планує розвивати військову авіацію.

Крім того, глава держави розповів, що допоможе повернути громадян України додому.