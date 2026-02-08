Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив, як Україна буде розвивати авіацію

Зеленський пояснив, як Україна буде розвивати авіацію

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 17:20
Зеленський заявив про розвиток військової авіації України
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що країна буде розвивати військову авіацію. За його словами, є співпраця з університетами та цей напрямок готові підтримувати.

Про це глава держави повідомив на зустрічі зі студентами Київського авіаційного інституту, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Розвиток авіації України

"Цивільна авіація дуже важлива, це також правда. Військову авіацію ми будемо розвивати, ми звертаємось до університету і готові підтримувати цей напрямок", — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що наразі Україна має домовленості про постачання в Україну 150 військових літаків Gripen, 100 літаків Rafale. Крім того, в країни є літаки F-16. 

"F-16 не нові, а ті 250 літаків, про які я сказав, це нові. Також ми будемо піднімати цивільну авіацію, будемо її розвивати, але обов'язково закінчимо війну і будемо фокусуватися на цьому напрямку також", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави розповів, як Україна буде розвивати села. За його словами, для цього необхідно створити нові умови.

Крім того, Зеленський повідомив про відкриття експорту оборонних технологій.

Володимир Зеленський війна Україна літаки авіація
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
