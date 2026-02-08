Зеленський заявив про розвиток військової авіації України

Зеленський пояснив, як Україна буде розвивати авіацію
Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що країна буде розвивати військову авіацію. За його словами, є співпраця з університетами та цей напрямок готові підтримувати.
Про це глава держави повідомив на зустрічі зі студентами Київського авіаційного інституту, передає Новини.LIVE.
Розвиток авіації України
"Цивільна авіація дуже важлива, це також правда. Військову авіацію ми будемо розвивати, ми звертаємось до університету і готові підтримувати цей напрямок", — зазначив Зеленський.
Він повідомив, що наразі Україна має домовленості про постачання в Україну 150 військових літаків Gripen, 100 літаків Rafale. Крім того, в країни є літаки F-16.
"F-16 не нові, а ті 250 літаків, про які я сказав, це нові. Також ми будемо піднімати цивільну авіацію, будемо її розвивати, але обов'язково закінчимо війну і будемо фокусуватися на цьому напрямку також", — додав Зеленський.
