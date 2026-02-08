Села України будуть відроджувати — Зеленський розкрив плани щодо громад

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Українські села можуть розвиватися, але для цього потрібно створити нові умови. Держава має подбати про те, аби люди хотіли відкривати свої підприємства та бізнеси.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про розвиток українських сіл

Президент наголосив, що державні підприємства по всіх селах — це не найкращий варіант. За його словами, держава не впорається з роллю менеджера. Відтак краще зробити умови для приватного сектору.

"Що може повернути людей у села? Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі, доти, поки це дійсно невигідно. А вигідно – це коли в державі є гроші й підприємства розростаються. І люди виїжджають за межу міст для того, щоб побудувати там підприємства", — додав глава держави.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Наразі такі програми працюють частково. Є спеціальні кредитні пропозиції, з набагато кращими умовами для сіл, ніж міст. Однак цього, за словами Зеленського, недостатньо.

"Бажання відкрити десь підприємство в селі – треба, щоб там були люди, не тільки умови. Люди. Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура", — додав глава держави.

Він додав, що держава має зробити спеціальні умови для підприємств. Це допоможе розвитку приватного сектору у селі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, український Президент заявив про відкриття експорту оборонних технологій. Цьогорік в Європі буде вже 10 експортних центрів.

Також Володимир Зеленський ввів про нові санкції проти виробників ракет та дронів РФ. Обмеження застосовано і щодо російського фінансового сектору.