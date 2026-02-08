Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Як будуть відроджувати села України — Зеленський відповів

Як будуть відроджувати села України — Зеленський відповів

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 17:03
Села України будуть відроджувати — Зеленський розкрив плани щодо громад
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Українські села можуть розвиватися, але для цього потрібно створити нові умови. Держава має подбати про те, аби люди хотіли відкривати свої підприємства та бізнеси.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про розвиток українських сіл

Президент наголосив, що державні підприємства по всіх селах — це не найкращий варіант. За його словами, держава не впорається з роллю менеджера. Відтак краще зробити умови для приватного сектору.

"Що може повернути людей у села? Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі, доти, поки це дійсно невигідно. А вигідно – це коли в державі є гроші й підприємства розростаються. І люди виїжджають за межу міст для того, щоб побудувати там підприємства", — додав глава держави.

null
Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Наразі такі програми працюють частково. Є спеціальні кредитні пропозиції, з набагато кращими умовами для сіл, ніж міст. Однак цього, за словами Зеленського, недостатньо.

"Бажання відкрити десь підприємство в селі – треба, щоб там були люди, не тільки умови. Люди. Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура", — додав глава держави.

Він додав, що держава має зробити спеціальні умови для підприємств. Це допоможе розвитку приватного сектору у селі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, український Президент заявив про відкриття експорту оборонних технологій. Цьогорік в Європі буде вже 10 експортних центрів.

Також Володимир Зеленський ввів про нові санкції проти виробників ракет та дронів РФ. Обмеження застосовано і щодо російського фінансового сектору.

Володимир Зеленський президент державні програми проєкт підтримка
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації