Села Украины будут возрождать — Зеленский раскрыл планы относительно общин

Как будут возрождать села Украины — Зеленский ответил
Украинские села могут развиваться, но для этого нужно создать новые условия. Государство должно позаботиться о том, чтобы люди хотели открывать свои предприятия и бизнес.
Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.
Зеленский о развитии украинских сел
Президент подчеркнул, что государственные предприятия по всем селам — это не лучший вариант. По его словам, государство не справится с ролью менеджера. Поэтому лучше сделать условия для частного сектора.
"Что может вернуть людей в села? Я видел страны, которые открывают специальные программы для сел. И обычно это дотационные вещи, до тех пор, пока это действительно невыгодно. А выгодно — это когда в государстве есть деньги и предприятия разрастаются. И люди выезжают за пределы городов для того, чтобы построить там предприятия", — добавил глава государства.
Сейчас такие программы работают частично. Есть специальные кредитные предложения, с гораздо лучшими условиями для сел, чем городов. Однако этого, по словам Зеленского, недостаточно.
"Желание открыть где-то предприятие в селе — надо, чтобы там были люди, не только условия. Люди. Чтобы в селе была жизнь, надо, чтобы была инфраструктура", — добавил глава государства.
Он добавил, что государство должно сделать специальные условия для предприятий. Это поможет развитию частного сектора в селе.
