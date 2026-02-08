Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Как будут возрождать села Украины — Зеленский ответил

Как будут возрождать села Украины — Зеленский ответил

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 17:03
Села Украины будут возрождать — Зеленский раскрыл планы относительно общин
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украинские села могут развиваться, но для этого нужно создать новые условия. Государство должно позаботиться о том, чтобы люди хотели открывать свои предприятия и бизнес.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский о развитии украинских сел

Президент подчеркнул, что государственные предприятия по всем селам — это не лучший вариант. По его словам, государство не справится с ролью менеджера. Поэтому лучше сделать условия для частного сектора.

"Что может вернуть людей в села? Я видел страны, которые открывают специальные программы для сел. И обычно это дотационные вещи, до тех пор, пока это действительно невыгодно. А выгодно — это когда в государстве есть деньги и предприятия разрастаются. И люди выезжают за пределы городов для того, чтобы построить там предприятия", — добавил глава государства.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Сейчас такие программы работают частично. Есть специальные кредитные предложения, с гораздо лучшими условиями для сел, чем городов. Однако этого, по словам Зеленского, недостаточно.

"Желание открыть где-то предприятие в селе — надо, чтобы там были люди, не только условия. Люди. Чтобы в селе была жизнь, надо, чтобы была инфраструктура", — добавил глава государства.

Он добавил, что государство должно сделать специальные условия для предприятий. Это поможет развитию частного сектора в селе.

Напомним, ранее мы писали о том, украинский Президент заявил об открытии экспорта оборонных технологий. В этом году в Европе будет уже 10 экспортных центров.

Также Владимир Зеленский ввел о новых санкциях против производителей ракет и дронов РФ. Ограничения применены и в отношении российского финансового сектора.

Владимир Зеленский президент государственные программы проект поддержка
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
