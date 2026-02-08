Видео
Главная Новости дня Зеленский объяснил, как Украина будет развивать авиацию

Зеленский объяснил, как Украина будет развивать авиацию

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 17:20
Зеленский заявил о развитии военной авиации Украины
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что страна будет развивать военную авиацию. По его словам, есть сотрудничество с университетами и это направление готовы поддерживать.

Об этом глава государства сообщил на встрече со студентами Киевского авиационного института, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Развитие авиации Украины

"Гражданская авиация очень важна, это также правда. Военную авиацию мы будем развивать, мы обращаемся в университет и готовы поддерживать это направление", — отметил Зеленский.

Он сообщил, что сейчас Украина имеет договоренности о поставках в Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Кроме того, у страны есть самолеты F-16.

"F-16 не новые, а те 250 самолетов, о которых я сказал, это новые. Также мы будем поднимать гражданскую авиацию, будем ее развивать, но обязательно закончим войну и будем фокусироваться на этом направлении также", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства рассказал, как Украина будет развивать села. По его словам, для этого необходимо создать новые условия.

Кроме того, Зеленский сообщил об открытии экспорта оборонных технологий.

Владимир Зеленский война Украина самолеты авиация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
