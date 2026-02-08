Зеленский заявил о развитии военной авиации Украины

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что страна будет развивать военную авиацию. По его словам, есть сотрудничество с университетами и это направление готовы поддерживать.

Об этом глава государства сообщил на встрече со студентами Киевского авиационного института, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Развитие авиации Украины

"Гражданская авиация очень важна, это также правда. Военную авиацию мы будем развивать, мы обращаемся в университет и готовы поддерживать это направление", — отметил Зеленский.

Он сообщил, что сейчас Украина имеет договоренности о поставках в Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Кроме того, у страны есть самолеты F-16.

"F-16 не новые, а те 250 самолетов, о которых я сказал, это новые. Также мы будем поднимать гражданскую авиацию, будем ее развивать, но обязательно закончим войну и будем фокусироваться на этом направлении также", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства рассказал, как Украина будет развивать села. По его словам, для этого необходимо создать новые условия.

Кроме того, Зеленский сообщил об открытии экспорта оборонных технологий.