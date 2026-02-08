Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Що допоможе повернути українців додому — Зеленський пояснив

Що допоможе повернути українців додому — Зеленський пояснив

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 17:24
Зеленський висловився про повернення українців додому — потрібні перспективи
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Повертати українців додому потрібно за допомогою нових перспектив та хороших умов життя. В майбутньому нашій державі потрібно буде багато фахівців, аби відновлювати країну.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про повернення українців додому

"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити. Ті, хто хочуть, можуть поїхати", — заявив глава держави.

Він додав, що цих людей потрібно буде повертати. Однак зробити це можна не закликами, а умовами життя і вірою в майбутнє країни.

"Умови, перспективи — це те, що повертає людей Україні в майбутньому і зараз потрібні інженери, науковці, пілоти, конструктори. Саме фахівці з технічною освітою матимуть пріоритет, адже відновлення держави — передусім технологічне: енергетика, агросектор, інновації", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави пояснив, як будуть відроджувати українські села. Держава має докласти до цього максимум зусиль.

Також Зеленський заявив про Україна відкриває експорт оборонних технологій. В Європі буде десять відповідних представництв.

Володимир Зеленський українці перспективи виїзд за кордон повернення
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації