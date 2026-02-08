Зеленський висловився про повернення українців додому — потрібні перспективи

Що допоможе повернути українців додому — Зеленський пояснив
Повертати українців додому потрібно за допомогою нових перспектив та хороших умов життя. В майбутньому нашій державі потрібно буде багато фахівців, аби відновлювати країну.
Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова 8 лютого, передає Новини.LIVE.
Зеленський про повернення українців додому
"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити. Ті, хто хочуть, можуть поїхати", — заявив глава держави.
Він додав, що цих людей потрібно буде повертати. Однак зробити це можна не закликами, а умовами життя і вірою в майбутнє країни.
"Умови, перспективи — це те, що повертає людей Україні в майбутньому і зараз потрібні інженери, науковці, пілоти, конструктори. Саме фахівці з технічною освітою матимуть пріоритет, адже відновлення держави — передусім технологічне: енергетика, агросектор, інновації", — додав Зеленський.
