Зеленський висловився про повернення українців додому — потрібні перспективи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Повертати українців додому потрібно за допомогою нових перспектив та хороших умов життя. В майбутньому нашій державі потрібно буде багато фахівців, аби відновлювати країну.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Зеленський про повернення українців додому

"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити. Ті, хто хочуть, можуть поїхати", — заявив глава держави.

Він додав, що цих людей потрібно буде повертати. Однак зробити це можна не закликами, а умовами життя і вірою в майбутнє країни.

"Умови, перспективи — це те, що повертає людей Україні в майбутньому і зараз потрібні інженери, науковці, пілоти, конструктори. Саме фахівці з технічною освітою матимуть пріоритет, адже відновлення держави — передусім технологічне: енергетика, агросектор, інновації", — додав Зеленський.

