Зеленский высказался о возвращении украинцев домой — нужны перспективы

Возвращать украинцев домой нужно с помощью новых перспектив и хороших условий жизни. В будущем нашему государству нужно будет много специалистов, чтобы восстанавливать страну.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Зеленский о возвращении украинцев домой

"Рабства в Украине нет. Те люди, которые хотят поехать, если они не мобилизационного возраста, то имеют право это сделать. Те, кто хотят, могут поехать", — заявил глава государства.

Он добавил, что этих людей нужно будет возвращать. Однако сделать это можно не призывами, а условиями жизни и верой в будущее страны.

"Условия, перспективы — это то, что возвращает людей Украине в будущем и сейчас нужны инженеры, ученые, пилоты, конструкторы. Именно специалисты с техническим образованием будут иметь приоритет, ведь восстановление государства — прежде всего технологическое: энергетика, агросектор, инновации", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее глава государства объяснил, как будут возрождать украинские села. Государство должно приложить к этому максимум усилий.

Также Зеленский заявил об Украине открывает экспорт оборонных технологий. В Европе будет десять соответствующих представительств.